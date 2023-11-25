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لبنان

حدثٌ أمني عند الحدود الآن.. "تسلل طائرة" من لبنان وإسرائيل تستنفر!

Lebanon 24
25-11-2023 | 00:59
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، صباح اليوم السبت، بأنّ طائرة مُسيرة اخترقت الحدود من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة، ما استدعى استنفاراً في الداخل الإسرائيلي وتشغيل صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى. 
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وقالَ مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تمّ تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد هدف مشبوه"، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش العدو "اعترض طائرة مُسيرة لحزب الله عند الحدود اللبنانية". 

من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنّ الحادثة إنتهت، ولم يتمّ الإبلاغ عمّا إذا تم اعتراض أي طائرة. 
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