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لبنان

كلمة لنصرالله قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2023 | 02:15
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استبعدت أوساط مقربة من "حزب الله" أن يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" خلال وقتٍ قريب لاسيما أنَّ الوضع في غزة لم يتغير رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ أمس الجمعة ويستمر لغاية 4 أيام فقط.

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وبحسب المصادر، فإنَّ أي إطلالة لنصرالله في ما بعد ستأتي فور اتّضاح الصورة الميدانية لمعركة غزة والتي على ضوئها ستُبنى آفاق معركة الجنوب في لبنان، وأضافت: "السيد نصرالله كان قال إن العين على الميدان، ولهذا يجب إنتظار ما سيحصل لتُبنى المواقف". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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