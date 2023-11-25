كلمة لنصرالله قريباً؟

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وبحسب المصادر، فإنَّ أي إطلالة لنصرالله في ما بعد ستأتي فور اتّضاح الصورة الميدانية لمعركة غزة والتي على ضوئها ستُبنى آفاق معركة الجنوب في لبنان، وأضافت: "السيد نصرالله كان قال إن العين على الميدان، ولهذا يجب إنتظار ما سيحصل لتُبنى المواقف".