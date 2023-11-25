"سياديّون" قدّموا العزاء لرعد

لُوحظ أنّ بعض النواب "السياديين"، الذين يُطالبون بنزع سلاح "حزب الله"، ويُعارضون تدخّل المقاومة الإسلاميّة" في الصراع الدائر بين حركة "حماس" وإسرائيل، كيّ لا تتمدّد الحرب إلى لبنان، تقدّموا من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بالتعزيّة، باستشهاد نجله في غارة إسرائيليّة، قبل أيّام قليلة، في جنوب لبنان، من باب التفريق بين الخلافات السياسيّة والعقائديّة، وبين الزمالة في مجلس النواب.

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