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لبنان

بيان هام لهيئة ادارة السير... هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:20
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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان لها اليوم "أنها سوف تستقبل المواطنين هذا الاسبوع أيام الثلاثاء، الاربعاء والخميس (28 – 29 و30/ 11/ 2023) وسوف تقوم في المركز الأساسي *في الدكوانة* بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:
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   1 - فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة

   2 - اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها)
وذلك *من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb*". 
اضاف البيان: "وتستكمل المصلحة بتأمين الخدمات التّي توفرّها دائرة *السوق* (اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية، إصدار رخصة سوق دوليّة (الدكوانة) والاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج) من خلال حجز *موعد مسبق في المركز الرئيسي في الدكوانة* على موقع الهيئة ، اما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) وفق الالية التالية: 
-ايّام *الثلاثاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بـ0، 1، 2 و3*
-ايّام *الاربعاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بـ4، 5 و6* 
-ايام *الخميس لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بـ7، 8 و9*  
هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة و في كافة الاقسام (طرابلس، صيدا، النبطية وزحلة) بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للهيئة.
مع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة".

 
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