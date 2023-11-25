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لبنان

إستعدوا في لبنان غداً.. هكذا سيُصبح الطقس خلال ساعات!

Lebanon 24
25-11-2023 | 02:13
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أشار تقرير للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب نشاط المرتفع الشبه مداري فوق المملكة السعودية والاردن والعراق، بالمقابل تضرب المنخفضات الجوية اليونان وتركيا، ومن المنتظر ان تنحرف نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط صباح الأحد، فيتحوّل الطقس في لبنان والمنطقة الى غائم وممطر خلال ساعات الظهيرة (بشكل محلّي)، وتشتد غزارتها خلال ساعات المساء لتصبح طوفانية بعد الساعة التاسعة ليلاً مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق بنسبة 75%، كما تنشط الرياح في المناطق اللبنانية، بخاصة الشمالية والجبلية، لتصل الى 75كم في الساعة وفي الشمال نحو 90-100 كم في الساعة خلال يوم الاحد،
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تتدنى درجات الحرارة فجر الاثنين وتتساقط الثلوج فوق 1700 متر، ويتحوّل الجوّ الى بارد ساحلا وجبلاً،

كيف ستتوزع نسبة الامطار (تقريبياً)

الساحل السوري 35-50مم

الساحل اللبناني من طرابلس نحو البترون وجبيل وجونية وبيروت والدامور وصولاً الى صيدا، الجبال الشمالية، عاليه، البقاع الغربي، النبطية، الخيام، جزين، مرجعيون، الشوف، 45-55مم

المتن(ساحلاً وجبلاً)، كسروان (ساحلا وجبلاً)، اعالي جبيل ونهر ابراهيم والمناطق المجاورة 55-65مم

البقاع الأوسط و صور 20-40 مم

البقاع الشرقي والشمالي: 10-25مم

عكار 25-45مم

شمال الاردن 10-20 مم

درجات الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 22 نهاراً و 18 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 09 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 07 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 30 و 45 كم في الساعة، تنشط يوم الاحد (جنوبية غربية) الى 75 و 90 واحيانا 100 كم في الساعة بخاصة في الشمال

الضغط الجوّي: 1002hpa ليوم الاحد

الرطوبة: 100% ليومي الأحد والإثنين

حالة البحر : من قليل الموج الى مائج 4 امتار

حرارة المياه 27 درجة.

قد يسبب نشاط الرياح: اضراراً في الأشجار والخيم البلاستيكية

قد ينتج عن الامطار الطوفانية، سيولاً وفيضانات وارتفاع منسوب مياه وجرف الحجارة وانزلاق الصخور.
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