حالياً.. ماذا يجري داخل المستوطنات الإسرائيليّة المُحاذية للبنان؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنّه بسبب الوضع الأمني عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، مدّدت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع لمدة شهر آخر، عملية إجراء عشرات الآلاف من المستوطنين في الشمال الذين يعيشون على مسافة تصلُ إلى 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان.

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ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة تركت السكان في 10 من أصل 24 مستوطنة تقع ضمن 2 إلى 5 كيلومترات من الحدود ورفضت إخلاءهم، والمستوطنات هذه هي: عبدون، أفيريم، ألكوش، مانوت، علما، ريحانية، كرم بن زمرا، جيشر حزير، بيسوا، حرفيش.

وبحسب الصحيفة، فإنه "من غير المُمكن الدفاع بشكل فعال ضد التهديد الآتي من الشّمال عند الحدود مع لبنان، لأنها جبهة كبيرة ويُمكن إطلاق صواريخَ من عدّة محاور"، وأضافت: "المستوطن الذي غادر منزله في الشمال عند الحدود مع لبنان لا يعرف على الإطلاق متى سيتمكن من العودة إليه".