الراعي إطلع على المرحلة القانونية الأخيرة في ملف تطويب البطريرك الدويهي

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثّلي مؤسّسة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي: النقيب جوزيف رعيدي الدويهي، والمونسنيور اسطفان فرنجيّة، وطالب دعوى التطويب الأب بولس القزّي، لأخذ البركة والتوجيهات من الراعي، خلال المرحلة القانونيّة الأخيرة من المسيرة نحو التطويب.

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وقدّم طالب دعوى التطويب الملفّ الأخير الذي قُدِّم إلى مجمع الكرادلة والأساقفة لدراسته والتصويت عليه في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء ٦ شباط ٢٠٢٤ في مجمع القدّيسين في روما.

وبتوجيهٍ من الراعي، تمّ التركيز على أن يكون العام الجديد ٢٠٢٤، عام نهاية المرحلة القانونيّة، وبداية التهيئة في مسيرة تطويب المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي، كما ركّز طالب دعوى التطويب على أن "تُكثّف الصلوات ليُنعِم الربّ علينا باحتفالٍ كبيرٍ تستحقّه كنيسة لبنان والشرق، بصلوات المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي".