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لبنان

ميقاتي يصل إلى تركيا وسيلتقي أردوغان بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
25-11-2023 | 03:49
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وصلَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إسطنبول حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد ظهر اليوم.
 
 
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