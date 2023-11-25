Advertisement

لبنان

وزارة البيئة بالشراكة مع الأمم المتحدة تطلق تجربة "إعادة تأهيل غابة محترقة" في عكار

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1134271-638365079132267987.jpg
Doc-P-1134271-638365079132267987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت وزارة البيئة بخطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة واستعادة الأراضي المحروقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع الحد من تدهور الاراضي الممول من مرفق البيئة العالمي. تمثلت هذه الجهود في أول تجربة لترميم موقع غابة متأثرة بالحرائق من خلال تقنيات تثبيت التربة.
Advertisement
تضمنت هذه المبادرة تدريبًا فنيًا شاملاً، نظريًا وتطبيقيًا، حيث خضع حراس الأحراج ومتطوعون من الجمعيات البيئية، وممثلون عن البلديات، وخبراء بيئيون، وتلامذة جامعيون لتدريب عملي وميداني. وهدف العمل إلى الحد من تدهور الأراضي المحروقة، وبخاصة الغابات، من خلال تثبيت التربة بهدف التصدي للانجراف وحمايتها.
وتعكس هذه المبادرة التزامًا قويًا بخطة وزارة البيئة لحماية الغابات من الحرائق والعمل المشترك والتعاوني لتحقيق الادارة المستدامة للموارد الطبيعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-11-25
05:00 | 2023-11-25
04:00 | 2023-11-25
05:52 | 2023-11-25
05:45 | 2023-11-25
05:40 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24