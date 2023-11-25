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لبنان

دبور التقى سفير مصر وبحث معه العدوان الاسرائيلي على غزة

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:33
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استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى. 
واطلع دبور السفير المصري على اخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي "الهمجي على شعبنا في قطاع غزة مخالفاً ومتجاهلاً كافّة القوانين الدولية والإنسانية والرأي العام الدولي والانتهاك للقانون الدولي الانساني باستباحة الدم الفلسطيني بما يرقى الى جرائم الحرب والابادة الجماعية بقتل الأطفال والنساء، وما يرتكبه جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه من ارهاب منظم واعتداءات على مدننا وقرانا في الضفة الغربية والقدس وتدمير كل ما يرمز الى شعبنا الفلسطيني وتاريخه النضالي والقرارات والاجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى والتي تهدف إلى إيجاد امر واقع جديد على الأرض". 
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واشار دبور الى ان "شعبنا الفلسطيني بوحدته وصموده وبسالته في مواجهة ألة الدمار الاسرائيلية وثباته على أرضه هو نموذج التضحية الأعظم والانبل في مسيرة النضال".


بدوره، أكد موسى موقف مصر الثابت، رئيساً وحكومة وشعباً، "بدعم واسناد حقوق شعبنا ومشروعه الوطني في الحرية والاستقلال، وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة"، مؤكداً الموقف المصري والعربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من ارضهم. 
واكد موسى "مسؤولية المجتمع الدولي في تحمل واجباته من أجل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً "ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ودعم القطاع بالمساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام".
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