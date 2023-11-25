Advertisement

لبنان

فيديو مؤثر.. هكذا إلتقى دريد لحام مع الشهيدة فرح عمر!

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1134278-638365094557203648.jpg
Doc-P-1134278-638365094557203648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قناة "الميادين" تقريراً تحت عنوان: "ملاك أخاف العدو... هنا يلتقي دريد لحام و"قمر مشغرة"!، وجاء فيه: 
 
"يا قمر مشغرة يا بدر وادي التيم.. يا جبهة العالي وميزّرة بالغيم.. قولوا انشا لله القمر يبقى مضوّي وقمر.. لا يطال عزّو حدا ولا يصيب وجّو ضيم".

غنّت السيدة فيروز هذا "الموّال" من روائع  الأخوين الرحباني قبل أن تصدح بصرخة "خطة قدامكن عالأرض هدّارة"، التي لطالما تغنّى اللبنانيون والسوريون بها، خاصة أهالي بلدة مشغرة اللبنانية في البقاع الغربي، بل كانت هذه الأغنية بالذات "كلمة السرّ" لانطلاق حرب تشرين الأول في خط "ألون" على جبهة القنيطرة السورية في 7 تشرين الأول عام 1973، كما قال الفنان السوري دريد لحام في لقاء سابق.

ربّما لا يعرف الكثيرون أن والدة الفنان العربي الكبير دريد لحّام هي من بلدة مشغرة، وكما هو معروف فإن الزميلة الشهيدة فرح عمر هي من هذه البلدة البقاعية المتاخمة لسوريا. 

لماذا مشغرة؟ ولماذا قمر مشغرة ؟ وهل يختلف قمرها عن كل أقمار قرانا؟ وهل يتنزّل قمرها متفرّداً من تلال حرمون ونيحا ليسهر ويطيل السهر في لياليها؟
 
يقولُ لحام إنّ إسرائيل التي تملك أقوى جيش في المنطقة خافت من "قمر مشغرة" من الملاك فرح عمر والحقيقة التي تنقلها مع المصور الشهيد ربيع معماري.
 
وفي حديثٍ عبر "الميادين"، رثى الفنان السوري الشهيدة عمر ومعماري والشاب المتعاون معهما الشهيد حسين عقيل، فبارك شهادتهم بكلماته بكائية وأغنيته الحزينة من مسرحية "غربة" وهي "راية السودا الحزينة"، ودمعت عيناه، فتفاعل مئات الألوف عبر وسائل التواصل مع كلماته.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-11-25
05:00 | 2023-11-25
04:00 | 2023-11-25
05:52 | 2023-11-25
05:45 | 2023-11-25
05:40 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24