فيديو مؤثر.. هكذا إلتقى دريد لحام مع الشهيدة فرح عمر!

"إسرائيل" خافت من الحقيقة التي تنقلها فرح مع ربيع فاغتالتهما. خافت من #الميادين المنحازة إلى الحق والحقيقة فحجتبها. فرح وربيع وحسين، أرواحكم أصبحت قناديل في السماء تنير لنا الدرب..
الفنان السوري #دريد_لحام يعزي قناة #الميادين باكياً #فلسطين #غزة#لبنان #سوريا #فرح_عمر… pic.twitter.com/i057siIUG1
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 23, 2023
"إسرائيل" خافت من الحقيقة التي تنقلها فرح مع ربيع فاغتالتهما. خافت من #الميادين المنحازة إلى الحق والحقيقة فحجتبها. فرح وربيع وحسين، أرواحكم أصبحت قناديل في السماء تنير لنا الدرب..
الفنان السوري #دريد_لحام يعزي قناة #الميادين باكياً #فلسطين #غزة#لبنان #سوريا #فرح_عمر… pic.twitter.com/i057siIUG1
@almayadeentv “إسرائيل” خافت من الحقيقة التي تنقلها فرح مع ربيع فاغتالتهما. خافت من #الميادين المنحازة إلى الحق والحقيقة فحجتبها. فرح وربيع وحسين، أرواحكم أصبحت قناديل في السماء تنير لنا الدرب.. الفنان السوري #دريد_لحام يعزي قناة #الميادين باكياً #almayadeentok #فلسطين #غزة #لبنان #سوريا #فرح_عمر #ربيع_معماري ♬ original sound - almayadeentv