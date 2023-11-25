تطوّر أمنيّ عاجل من جنوب لبنان... العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على أحد المواطنين (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش الاسرائيليّ أطلق 5 طلقات ناريّة، على سيارة من نوع "رابيد"، كان يقودها المواطن م.ع. في منطقة الوزاني.

وعُلم أنّ المواطن لم يُصب خلال الحادثة، وقامت دوريّة من الجيش بإنقاذه.