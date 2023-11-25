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لبنان

كانوا يعملون في أراضيهم... ماذا فعل جيش العدوّ فور مشاهدته مزارعين لبنانيين؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار قبل قليل، في الهواء، في وادي هونين، لإخافة المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أراضيهم.
 
 
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