إنفجار في جنوب لبنان... ما الذي كُشِفَ عن طبيعته؟

سمُع إنفجار قبل قليل، في القطاع الشرقي، في جنوب لبنان، تبيّن أنّه ناجم عن تفجير قذائف في منطقة الماري، غير منفجرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement