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لبنان

إنفجار في جنوب لبنان... ما الذي كُشِفَ عن طبيعته؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:45
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سمُع إنفجار قبل قليل، في القطاع الشرقي، في جنوب لبنان، تبيّن أنّه ناجم عن تفجير قذائف في منطقة الماري، غير منفجرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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