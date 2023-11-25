​مصدره لبنان... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما اعترضته دفاعاتنا الجويّة

أفادت "العربيّة"، عن إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "الدفاعات الجويّة اعترضت هدفا جويّاً مشبوهاً تسلل من لبنان".