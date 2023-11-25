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لبنان

​مصدره لبنان... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما اعترضته دفاعاتنا الجويّة

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:13
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أفادت "العربيّة"، عن إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي.
 
 
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "الدفاعات الجويّة اعترضت هدفا جويّاً مشبوهاً تسلل من لبنان".
 
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