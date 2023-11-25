Advertisement

لبنان

"الخارجيّة": الإتّحاد الأوروبيّ قرّر تحويل 15 مليون يورو لمساعدة الاشخاص الاكثر حاجة

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1134307-638365162277582962.jpg
Doc-P-1134307-638365162277582962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:
 
"على اثر لقائه بالامس مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، تبلغت الوزارة  بإرتياح وسرور قرار الاتحاد الاوروبي ممثلا" بمفوض ادارة الازمات يانيس لينرتشيتش تحويل مبلغ إضافي قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الاشخاص الاكثر حاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين.
Advertisement
تشكر الوزارة مفوضية الاوروبية على استمرار التزامها برفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا"، وتأمل استمرار الحوار والتعاون للوصول الى حلول مستدامة هدفها العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين الى ديارهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2023-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-11-25
08:48 | 2023-11-25
08:30 | 2023-11-25
08:25 | 2023-11-25
08:04 | 2023-11-25
07:42 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24