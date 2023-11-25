"الخارجيّة": الإتّحاد الأوروبيّ قرّر تحويل 15 مليون يورو لمساعدة الاشخاص الاكثر حاجة

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

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"على اثر لقائه بالامس مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، تبلغت الوزارة بإرتياح وسرور قرار الاتحاد الاوروبي ممثلا" بمفوض ادارة الازمات يانيس لينرتشيتش تحويل مبلغ إضافي قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الاشخاص الاكثر حاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين.تشكر الوزارة مفوضية الاوروبية على استمرار التزامها برفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا"، وتأمل استمرار الحوار والتعاون للوصول الى حلول مستدامة هدفها العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين الى ديارهم".