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لبنان

الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:45
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 24 / 11 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوّة من الجيش عددًا من الأشخاص مع أسلحتهم لإقدامهم على إطلاق النار أثناء تشييع المواطنَين (أ.ع.) و(خ.م.) اللذَين سقطا على أثر غارة للعدو الإسرائيلي في الجنوب. كما دهمت الدورية منزل أحد الموقوفين، المواطن (خ.م.) المطلوب بجرم الإتجار بالأسلحة وضبطت أسلحة وذخائر ورمانات يدوية.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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