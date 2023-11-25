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لبنان

صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب ججاورج جاروج، بعدما صدمته سيارة بينما كان يقود دراجته الناريّة، في بلدة العيون العكاريّة.
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حادث سير

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