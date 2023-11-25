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لبنان
فريق عمل قناة لبنانيّة يتعرّض لإطلاق نار
Lebanon 24
25-11-2023
|
07:42
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أفادت الـ"ان بي ان"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار في الهواء ترهيباً، باتّجاه فريق عمل القناة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
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