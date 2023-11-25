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لبنان

تحت أنظار الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة... هذا ما يقوم به أهالي الجنوب

Lebanon 24
25-11-2023 | 08:04
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أفاد مراسل "المنار" علي شعيب أن أهالي كفرشوبا ينزحون من البلدة باتجاه "كروم الزيتون" في منطقتي عزراييل وبسطرة مقابل المواقع الإسرائيلية، رغم التحليق المنخفض للمسيّرات المعادية، مستغلين فترة الهدوء الحذر الذي يسطر على المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. 
 
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