تحت أنظار الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة... هذا ما يقوم به أهالي الجنوب

أفاد مراسل "المنار" علي شعيب أن أهالي كفرشوبا ينزحون من البلدة باتجاه "كروم الزيتون" في منطقتي عزراييل وبسطرة مقابل المواقع الإسرائيلية، رغم التحليق المنخفض للمسيّرات المعادية، مستغلين فترة الهدوء الحذر الذي يسطر على المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

مراسل المنار :



مستغلين فترة الهدوء الحذر الذي يسطر على المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، أهالي #كفرشوبا ينزحون من البلدة بإتجاه "كروم الزيتون" في منطقتي "عزراييل" و "بسطرة" مقابل المواقع الإسرائيلية و رغم التحليق المنخفض للمسيرات المعادية . pic.twitter.com/aAsfvHj0il — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 25, 2023 Advertisement