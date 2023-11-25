تحت أنظار الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة... هذا ما يقوم به أهالي الجنوب

مراسل المنار :
مستغلين فترة الهدوء الحذر الذي يسطر على المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، أهالي #كفرشوبا ينزحون من البلدة بإتجاه "كروم الزيتون" في منطقتي "عزراييل" و "بسطرة" مقابل المواقع الإسرائيلية و رغم التحليق المنخفض للمسيرات المعادية . pic.twitter.com/aAsfvHj0il
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 25, 2023
مراسل المنار :
مستغلين فترة الهدوء الحذر الذي يسطر على المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، أهالي #كفرشوبا ينزحون من البلدة بإتجاه "كروم الزيتون" في منطقتي "عزراييل" و "بسطرة" مقابل المواقع الإسرائيلية و رغم التحليق المنخفض للمسيرات المعادية . pic.twitter.com/aAsfvHj0il