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لبنان
"ألفا": زوّدنا نحو 24 محطة إرسال حدودية بالمازوت
Lebanon 24
25-11-2023
|
08:25
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أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، ان الفرق الفنية التابعة للشركة زودت على امتداد هذا النهار، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، نحو ٢٥ محطة إرسال منتشرة في المناطق الحدودية الجنوبية، بمادة المازوت، مما أتاح إعادة الخدمة الى معظم تلك المناطق.
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في الموازاة، تعمل ألفا على إنهاء التصوّر الفني الذي يتيح إصلاح محطة محيبيب التي دُمّرت جزئيا بالقصف الإسرائيلي، تمهيدا لإعادتها إلى الخدمة. هذا مع العلم أن المناطق التي تتغذى من المحطة المذكورة جرى تأمين الخدمة لها من خلال تفعيل ميزة التجوال المحلي National roaming بالتعاون مع شركة تاتش".
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