Advertisement

لبنان

"ألفا": زوّدنا نحو 24 محطة إرسال حدودية بالمازوت

Lebanon 24
25-11-2023 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1134331-638365228366027242.jpg
Doc-P-1134331-638365228366027242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، ان الفرق الفنية التابعة للشركة زودت على امتداد هذا النهار، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، نحو ٢٥ محطة إرسال منتشرة في المناطق الحدودية الجنوبية، بمادة المازوت، مما أتاح إعادة الخدمة الى معظم تلك المناطق.
Advertisement
في الموازاة، تعمل ألفا على إنهاء التصوّر الفني الذي يتيح إصلاح محطة محيبيب التي دُمّرت جزئيا بالقصف الإسرائيلي، تمهيدا لإعادتها إلى الخدمة. هذا مع العلم أن المناطق التي تتغذى من المحطة المذكورة جرى تأمين الخدمة لها من خلال تفعيل ميزة التجوال المحلي National roaming بالتعاون مع شركة تاتش".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2023-11-25
11:51 | 2023-11-25
11:04 | 2023-11-25
10:58 | 2023-11-25
10:09 | 2023-11-25
10:00 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24