تقريرٌ مفصّلٌ... كم بلغ عدد الشهداء في جنوب لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة في تقرير، أنّه تم تسجيل 385 إصابة، منها 92 شهيداً، خلال العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان.

تفاصيل التقرير في الصورة المرفقة أدناه: