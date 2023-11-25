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لبنان

تقريرٌ مفصّلٌ... كم بلغ عدد الشهداء في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 08:48
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أعلنت وزارة الصحة في تقرير، أنّه تم تسجيل 385 إصابة، منها 92 شهيداً، خلال العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان.
 
تفاصيل التقرير في الصورة المرفقة أدناه:
 
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