توزيع منشورات للأهالي العائدين الى الجنوب... ماذا تتضمن؟

يعمل فريق التوعية على مخاطر الألغام والقنابل العنقودية في الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية، بالتنسيق مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش، على توزيع المنشورات للأهالي العائدين الى الجنوب لحثهم على اتباع الارشادات الوقائية والتوعوية من جراء الذخائر غير المنفجرة وخطر القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا التي استخدمها العدو الاسرائيلي في القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.

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