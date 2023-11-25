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لبنان

ميقاتي التقى اردوغان: نُعوّل على مساعي الدول الصديقة لاحلال السلام وعودة الهدوء الى جنوب لبنان

Lebanon 24
25-11-2023 | 10:55
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إستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر اليوم في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول. وتناول البحث الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.
في خلال الاجتماع أكد الرئيس اردوغان "ضرورة العمل على تحقيق هدنة مستدامة في غزة ووقف العمليات العسكرية تمهيدا للانتقال الى العمل لتحقيق السلام المستدام". 
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وقال"إن أكثر الدول تأثرا بحرب غزة هو لبنان، ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى لبنان آمنا وهادئا".
بدوره قال الرئيس ميقاتي" إننا  نعوّل على مساعي الدول الصديقة لاحداث خرق في جدار الازمة القائمة والعمل على احلال السلام، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان".
 
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