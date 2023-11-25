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لبنان

استدرجاه إلى الكرنتينا.. وسرقا منه 5800 دولار

Lebanon 24
25-11-2023 | 10:00
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 4-11-2023، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة النّهر في وحدة شرطة بيروت ضدّ شخصين بجرم احتيال، وأنّهما عمدا إلى استدراجه الى محلّة الكرنتينا واستوليا منه على مبلغ /5800/ دولار أميركي وحقيبة أمتعته، وذلك بعد أن وعداه بترحيله خارج البلاد، من خلال تواصله معهما، عبر صفحة باسم "salem go" عبر تطبيقFACEBOOK.
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من خلال التّحريّات والاستقصاءات التي قامت فيها الفصيلة المذكورة، تبيّن لها أن المشتبه فيهما قاما، بتواريخ مختلفة، بسرقات وعمليات احتيالية عدّة، وهما:

خ. ن. (من مواليد عام 1998، سوري)
م. ع. (من مواليد عام 1990، سوري)
بتاريخ 23-11-2023 ومن خلال الرّصد والتتبّع لتحركاتهما، تمكّنت عناصر الفصيلة من توقيفهما، بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء بيروت، في محلّة الكرنتينا، فور حضورهما لاستهداف أحد الاشخاص واستدراجه بعملية احتيالية. وقد اعترفا بقيامهما بعدّة عمليات احتيالية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم هذه المديريّة العامّة صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى مركز فصيلة النّهر الكائن في محلّة جادة إميل لحّود مبنى "غرفة التّحكم المروري"، أو الاتّصال على الرقم 561841-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
 

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