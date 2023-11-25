3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!

كشف حساب "Lebanon Alerts" المُختص بنشر الأخبار المرتبطة بالزلازل عبر منصة "إكس"، عن رصد 3 هزات أرضية في لبنان، اليوم السبت.
وقال الحساب إنّ الهزة الأولى هي "مجهرية"، وتم رصدها عبر محطة بيروت، في حين أن الهزة الثانية كانت أيضاً مثل نوع الأولى وجرى رصدها عبر محطة المتن. أما الهزة الثالثة، بحسب الحساب، فكانت خفيفة وتم رصدها عبر محطة كسروان.
إلى ذلك، قالت مندوبة "لبنان24" في الشمال أن أهالي طرابلس وجوارهما شعروا بهزة خفيفة هذا المساء، ويُرجح أن تكون نفسها التي تم رصدها عبر محطّة كسروان.
بدوره، أظهر تطبيق "Earthquake" عبر الإنترنت أنّ هزة أرضية وقعت ضمن البحر بين لبنان وقُبرص عند الساعة 18.39 وبلغت قوتها 3.50 درجة على مقياس ريختر.
ولاحقاً، أصدر المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بياناً أعلن فيه تسجيل هزة أرضية عند الساعة السادسة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر موقعها في البحر على بعد 80 كيلومتراً من بيروت، وقد شعر بها بعض المواطنين على طول الشاطئ اللبناني.