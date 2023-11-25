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لبنان

إجراء جديد لدى "صرافي الدولار".. ماذا تقرَّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2023 | 12:37
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كشفت مصادر في سوق الدُّولار لـ"لبنان24" إنَّ بعض الصرافين عمدَ مؤخراً إلى إنهاء التعامل مع "تُجار العملة المتجولين" الذين نشطوا في كنفهم خلال الفترات الماضية بحُجّة أنَّ "الأرباح تراجعت"، وبالتالي لا إمكانية للإستمرار.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض "الصرّافين المُتجولين" سعى إلى التشبيك مع بعض التجار لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية، علماً أنَّ هذا الأمر تحكمهُ ضوابط عديدة باتت قائمة في السوق من بينها عدم طلب مبالغ كبيرة بالدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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