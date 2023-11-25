إجراء جديد لدى "صرافي الدولار".. ماذا تقرَّر؟

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ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض "الصرّافين المُتجولين" سعى إلى التشبيك مع بعض التجار لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية، علماً أنَّ هذا الأمر تحكمهُ ضوابط عديدة باتت قائمة في السوق من بينها عدم طلب مبالغ كبيرة بالدولار.