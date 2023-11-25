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لبنان

تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!

Lebanon 24
25-11-2023 | 12:49
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تزامناً مع المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان خلال الساعات المقبلة، حذّرت دائرة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدُّولي من "إرتفاع موج البحر وتطاير اللّوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسيّة بسبب سرعة الرياح، فضلاً عن تشكّل السيول وإنجراف التربة". 
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وقالت الدائرة إنّ "المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان يتمركز حالياً شمال إيطاليا كما أنه سيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مترافقة مع رياح شديدة تُلامس الـ95 كلم/س خصوصاً في المناطق الشمالية".

ولفتت إلى أن المُنخفض سيحملُ معه الأمطار والثلوج والعواصف الرعدية، مشيرة إلى أنهُ سيستمرّ تأثيره حتى ليل الإثنين/فجر الثلاثاء، حيثُ ينحسر تدريجياً ليعود الطقس خريفياً مستقراً. 
 
 
 
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