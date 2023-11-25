تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!

تزامناً مع المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان خلال الساعات المقبلة، حذّرت دائرة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدُّولي من "إرتفاع موج البحر وتطاير اللّوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسيّة بسبب سرعة الرياح، فضلاً عن تشكّل السيول وإنجراف التربة".

Advertisement



وقالت الدائرة إنّ "المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان يتمركز حالياً شمال إيطاليا كما أنه سيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مترافقة مع رياح شديدة تُلامس الـ95 كلم/س خصوصاً في المناطق الشمالية".