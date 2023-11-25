ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها

ذكرَ تقريرٌ لقناة الـ"MTV"، اليوم السبت أنّه سيتم إصدار فئة جديدة من ورقة الـ100 ألف ليرة لبنانية يوم 2 كانون الثاني 2024.

وأورد التقرير سلسلة مواصفات الورقة الجديدة وقد جاءَت على النحو التالي:

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1- قياس الورقة الجديدة أصغر من الحالية

2- طولها 145 مليمترا وعرضها 66 ميلمتراً

3- تصميم الورقة الجديدة مطابق لتصميم الورقة الحالية باستثناء طباعة الرقم 100 ألف ليرة بشكل عمودي على يمين الورقة

4- لون الورقة الجديدة سيُحافظ على لون الورقة الحالية

5- سيُضاف توقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى جانب توقيع الحاكم السابق رياض سلامة على أوراق الـ100 ألف التي ستصدرُ في المرحلة الأولى، أمّا الأوراق التي ستصدرُ خلال المرحلة الثانية، سوف تحملُ توقيع النائب الثاني للحاكم بشير يقظان إلى جانب توقيع منصوري

6- القرار بطباعة الفئة الجديدة تمّ إتخاذهُ يوم 29 تشرين الأول 2022 خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة

7- جرى دفع كلفة الطباعة سابقاً، وخلال ضخ كميات من الأوراق النقدية الجديدة، سيتم سحبُ كميات من نفس الفئة الموجودة حالياً وتلفها.



