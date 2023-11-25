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لبنان
إستفزازات إسرائيلية جديدة في الجنوب.. قنابل مُضيئة ترمى فوق بلدتين!
Lebanon 24
25-11-2023
|
15:39
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أفادت مصادر ميدانيّة في الجنوب بأنّ جيش العدو الإسرائيلي ألقى 4 قنابل مُضيئة مقابل موقع المالكية على أطراف بلدتي بليدا وعيترون.
في غضون ذلك، أفيد عن تحليقٍ كثيف لمسيرة مُعادية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور.
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