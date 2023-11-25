إستفزازات إسرائيلية جديدة في الجنوب.. قنابل مُضيئة ترمى فوق بلدتين!

أفادت مصادر ميدانيّة في الجنوب بأنّ جيش العدو الإسرائيلي ألقى 4 قنابل مُضيئة مقابل موقع المالكية على أطراف بلدتي بليدا وعيترون.

في غضون ذلك، أفيد عن تحليقٍ كثيف لمسيرة مُعادية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور.