24
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصير الـ 1701 على المحك وخطوط لم تنقطع بين بري وهوكشتاين
Lebanon 24
25-11-2023
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الراي" الكويتية أن عدداً من السفراء الاوروبيين كثّفوا تحركاتهم في الأيام الأخيرة، وقاموا بسلسلةِ زياراتٍ وبعضها لمسؤولين سابقين واكَبوا عن كثبٍ المفاوضاتِ التي أفْضت الى صوغ وصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية بين «حزب الله» واسرائيل في أعقاب حرب تموز 2006 والذي حَكَم الوضع في الجنوب حتى 8 تشرين الاول 2023، وسائلين عن مرتكزاته الدقيقة وبعض التباساته وإمكان أن يستعيد دور «بوليصة التأمين» لهذه الجبهة فتعود الى وضعيتها «النائمة»، وذلك بعدما تحوّل هذا القرار الضحية الأبرز للمواجهات العابرة للخط الأزرق (على مقلبيْ الحدود) الذي صارَ بين ليلة وضحاها... خط نار.
Advertisement
ونقلت «الراي» عن مصادر عليمة، أنه في موازاةِ استفساراتِ السفراء، فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت جازمةً في إبلاغ أكثر من طرف ومستفسر أن «لا أحد يفكّر في أي قرار جديد غير الـ 1701» ليظلّل الوضع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وأن لا خيارَ سوى بتفعيل أحكامه ومرتكزاته.
كما كشف أحد المسؤولين الذين كانوا محور لقاءات سفراء غربيين لـ «الراي»، أن هؤلاء سمعوا من رئيس البرلمان نبيه بري أن التواصل لم ينقطع بينه وبين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل اسبوعين وأن ملف الترسيم البري لم يُسحب من التداول خلال حرب غزة بل ما زال محور بحثٍ ومحاولاتٍ مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، انطلاقاً من موقف تبلّغه هوكشتاين بأن بتّ النقاط الخلافية الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان على الخط الأزرق بما فيها الـ B1 سيكون كفيلاً بإيجاد «حلّ نهائي» للجبهة الجنوبية، ومن دون أن يُعرف إذا كان الطرح يشتمل على انسحاب كامل لاسرائيل من الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة أم على صيغةٍ «انتقاليةٍ» ما برعاية الأمم المتحدة.
ولم يكن عابراً في سياق مساعي «إعادة الاعتبار» للقرار 1701 أن تقوم السفارة الأميركية بتبني موقف القائد العام لـ «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو، الذي حذّر من «ان أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة» مناشداً الأطراف «أن تؤكد من جديد التزامها القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مساء اليوم.. إليكم ما حصل قبالة بيروت!
Lebanon 24
مساء اليوم.. إليكم ما حصل قبالة بيروت!
13:03 | 2023-11-25
25/11/2023 01:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مسؤول بارز يقود طائرة حربيّة بنفسه!
Lebanon 24
بالفيديو... مسؤول بارز يقود طائرة حربيّة بنفسه!
08:16 | 2023-11-25
25/11/2023 08:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
11:51 | 2023-11-25
25/11/2023 11:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
12:49 | 2023-11-25
25/11/2023 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
06:57 | 2023-11-25
25/11/2023 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:28 | 2023-11-26
عودة: للالتفاف حول الجيش وعدم العبث بكل ما يتعلق به
05:20 | 2023-11-26
النقيب المصري يحضر حفل افتتاح السنة القضائية في فرنسا.. وسلسلة لقاءات في باريس
05:00 | 2023-11-26
هل تعود المعارك الى كل الجبهات؟
04:59 | 2023-11-26
صورة من مكان إستشهاد فرح عُمر.. شاهدوا ماذا وُضع فيه!
04:55 | 2023-11-26
قاووق: إسرائيل هُزمت في غزة ورأس نتنياهو سيسقط
04:49 | 2023-11-26
الراعي: لا قبول بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
26/11/2023 12:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
26/11/2023 12:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
26/11/2023 12:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24