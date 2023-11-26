عون "الى جانب الحزب"

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ينقل عدد ممن يزورون الرئيس السابق ميشال عون انه يتحدث عما يحصل في الجنوب ويعلن تأييده لما يقوم به "حزب الله" وهذا يذكر بموقفه خلال حرب تموز عام 2006.وبحسب المصادر فإن موقف عون متقدم اكثر من موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يتعامل بحذر شديد مع التطورات العسكرية والسياسية الحالية ويحاول مراعاة القاعدة الشعبية المسيحية.وترى المصادر ان زوار عون يعتبرون ان الرجل لا يخلط بين الخلاف بين "حزب الله" في القضايا الداخلية وبين المواقف المبدئية المؤيدة للدفاع عن البلد في وجه اسرائيل.