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لبنان

الحزب سيبني على "الايجابية"

Lebanon 24
26-11-2023 | 01:30
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أفادت مصادر مطلعة أن "حزب الله" سيبني على الايجابية التي ظهرت من بعض الخصوم بعد استشهاد نجل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وسيعمل بشكل مدروس على تعزيز القواسم المشتركة.
وتقول المصادر ان الحزب يرى ان هذه اللحظة مناسبة جدا لبناء جسور التواصل مع القوى السياسية لزيادة الإجماع حول المقاومة ودورها في جنوب لبنان، خصوصا في ظل المخاطر المتزايدة.
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وترى المصادر ان الحزب يحاول اعادة انتاج مرحلة ما قبل العام 2000 لناحية التقارب مع مختلف القوى السياسية، لكن الامر دونه صعوبات كبيرة قد لن يتمكن من تخطيها.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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