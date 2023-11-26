Advertisement

لبنان

مطمر حبالين يزعج القرى والاهالي يتحرّكون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-11-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1134473-638365830134759805.png
Doc-P-1134473-638365830134759805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحضر عدد من مخاتير القرى المجاورة لمطمر حبالين في قضاء جبيل لتقديم شكوى الى وزارة البيئة حول الأشغال التي تقوم بها إدارة هذا المطمر والتي يعتبرونها غير شرعية ولا تراعي الأثر البيئي حيث يتم جرف وحفر مساحات خضراء جديدة في محاذاة المطمر وضمها إليه، لكون القدرة الإستيعابية لهذا المطمر وصلت الى الحد الأقصى وليس هناك أي فرز للنفايات منذ سنوات، مما أدى الى إرتفاع الكميات بشكلٍ سريع، وتنبعث الروائح من المطمر وتصل الى القرى المجاورة.
Advertisement
المصدر ختم بإعتبار تحرك المخاتير "هو إستباقي كون إتحاد البلديات لا يحرك ساكناً".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2023-11-26
05:20 | 2023-11-26
05:00 | 2023-11-26
04:59 | 2023-11-26
04:55 | 2023-11-26
04:49 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24