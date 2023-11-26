مطمر حبالين يزعج القرى والاهالي يتحرّكون

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يتحضر عدد من مخاتير القرى المجاورة لمطمر حبالين في قضاء جبيل لتقديم شكوى الى وزارة البيئة حول الأشغال التي تقوم بها إدارة هذا المطمر والتي يعتبرونها غير شرعية ولا تراعي الأثر البيئي حيث يتم جرف وحفر مساحات خضراء جديدة في محاذاة المطمر وضمها إليه، لكون القدرة الإستيعابية لهذا المطمر وصلت الى الحد الأقصى وليس هناك أي فرز للنفايات منذ سنوات، مما أدى الى إرتفاع الكميات بشكلٍ سريع، وتنبعث الروائح من المطمر وتصل الى القرى المجاورة.المصدر ختم بإعتبار تحرك المخاتير "هو إستباقي كون إتحاد البلديات لا يحرك ساكناً".