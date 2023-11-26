نازحون استغلّوا غياب المواطنين... هذا ما فعلوه بأراضي الزيتون

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قام العديد من النازحين السوريين، باستغلال غياب المواطنين عن أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، في جنوب لبنان، بسبب المعارك التي كانت دائرة بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وعمدوا إلى قطف الزيتون.وقد لاحظ العديد من المواطنين، الذين لم يُغادروا منازلهم هذا الأمر، فأبلغوا القوى الأمنيّة والعناصر البلديّة بهذه السرقات، فتمّ توقيف الكثير من النازحين، وضُبِطَت معهم أكياس مليئة بالزيتون المسروق.