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لبنان

نازحون استغلّوا غياب المواطنين... هذا ما فعلوه بأراضي الزيتون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2023 | 02:15
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قام العديد من النازحين السوريين، باستغلال غياب المواطنين عن أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، في جنوب لبنان، بسبب المعارك التي كانت دائرة بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وعمدوا إلى قطف الزيتون.
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وقد لاحظ العديد من المواطنين، الذين لم يُغادروا منازلهم هذا الأمر، فأبلغوا القوى الأمنيّة والعناصر البلديّة بهذه السرقات، فتمّ توقيف الكثير من النازحين، وضُبِطَت معهم أكياس مليئة بالزيتون المسروق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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