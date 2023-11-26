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لبنان

الـ"black Friday" يجذب اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2023 | 02:45
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شهدت المجمعات التجاريّة يوم الجمعة الفائت، زحمة كبيرة من المواطنين، مع إعلان العديد من المحلات عن تخفيضات لافتة، تزامناً مع الـ"black Friday".
وقد استفاد المواطنون من هذه التنزيلات الكبيرة في الأسعار، وقال أكثر من صاحب محل لبيع الألبسة بشكل خاصّ، أنّ الإقبال كان جيّداً، وخصوصاً وأنّ التخفيضات أتت مع اقتراب الأعياد المجيدة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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