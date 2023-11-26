ميدانياً.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

يُخيّم الهدوء الحذر حالياً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، يخرقه من وقتٍ إلى آخر تحليق للطيران المروحي التجسسي من نوع "أم كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولاً إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح.

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وليل أمس، ألقى جيش العدو الإسرائيليّ 4 قنابل مضيئة مقابل موقع المالكية على أطراف بلدتي بليدا وعيترون.