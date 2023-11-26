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لبنان
ميدانياً.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟
Lebanon 24
26-11-2023
|
00:46
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يُخيّم الهدوء الحذر حالياً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، يخرقه من وقتٍ إلى آخر تحليق للطيران المروحي التجسسي من نوع "أم كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولاً إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح.
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وليل أمس، ألقى جيش العدو الإسرائيليّ 4 قنابل مضيئة مقابل موقع المالكية على أطراف بلدتي بليدا وعيترون.
في غضون ذلك، أفيد ليلاً عن تحليقٍ كثيف لمسيرة مُعادية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور.
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