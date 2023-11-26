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لبنان
إحذروا: الرياح ستصل إلى 100 كلم.. منخفض جوي يضرب لبنان وهذا ما سيحمله
Lebanon 24
26-11-2023
|
02:33
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أشارت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" إلى ان لبنان على موعد مع منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود سوف يؤثر عليه الأحد والإثنين 26 و 27 تشرين الثاني ويحمل الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة خاصة يوم الإثنين مع رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى 105 كلم في الساعة خاصةً شمالاً وستلامس الثلوج الـ 1600 متر يوم الإثنين.
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من جهتها أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني إلى ان طقسا خريفيا مستقرا نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الوم الاحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب الجزر الايطالية والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح قوية تلامس الـ90 كلم/س، وبأمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء الاثنين حيث ينحسر تدريجيا.
وحذرت من ارتفاع موج البحر وتطاير اللوحات الاعلانية والشمسية بسبب سرعة الرياح ( 90) كلم/س (من ظهر الاحد و حتى صباح الاثنين ) و غزارة الامطار (من فجر الإثنين وحتى الظهر).
طقس الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال النهار، تنشط الرياح وتشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي ، وتصل سرعتها لحدود ال 95 كلم/س مساء بخاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها الموج البحر لحدود ال 3 أمتار، ويتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم حيث تشتد غزارة الأمطار مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. نحذر من تشكل السيول الجارفة على الطرق فجر الاثنين، ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
الإثنين: غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة (ما بين 4 الى 6 درجات)، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وتتشكل السيول على الطرق،وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر تدريجيا خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.
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