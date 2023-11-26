مأساة في الجنوب.. حادث مُروع يُنهي حياة الشاب "علي" (صورة)

استفاقت بلدة عدلون - جنوب لبنان على مأساةٍ تمثلت بوفاة الشاب علي حسين شحادي إثر تعرضه لحادث سير مُروع.

ومن المقرر أن يُشيع الشاب شحادي إلى مثواه الأخير خلال الساعات المقبلة، ليُوارى الثرى في جبانة بلدته.