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لبنان

يروجّان المخدرات في مدينة لبنانية و"قوى الأمن" تنشر هويتهما.. تعرفوا عليهما

Lebanon 24
26-11-2023 | 04:30
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المواد المخدّرة في منطقة طرابلس.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويتيهما، وهما كل من: ص. ح. (مواليد عام 2003، لبناني) - ب. ع. (مواليد عام 2003، لبناني).

وبتاريخ 16-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المحمرة، وبتفتيشهما تم ضبط: /23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز كوكايين، كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى /748/ غ. وهاتفين خليويين.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة طرابلس، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
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