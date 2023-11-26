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لبنان

العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
26-11-2023 | 04:48
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ ان لبنان بدأ يتأثر بمنخفض جوي آت من اليونان وتركيا.

وأشار إلى ان الأمطار ستتحول إلى طوفانية بعد الـ 9 مساء مصحوبة بصواعق رعدية تصل نسبتها إلى 70%.
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ولفت خنيصر إلى انه في منتصف ليل الأحد وفجر الإثنين سيكون لبنان في قلب العاصفة الثانية التي ستضربه لهذا الموسم.

وأشار إلى إمكانية تشكل السيول والفيضانات ليلا وتساقط الثلوج سيكون اعتبارا من 1700 متر، أما الرياح فستكون ما بين 80 و100 كلم في الساعة، على ان تنحسر العاصفة اعتبارا من بعد ظهر الإثنين.

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