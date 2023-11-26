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لبنان

النقيب المصري يحضر حفل افتتاح السنة القضائية في فرنسا.. وسلسلة لقاءات في باريس

Lebanon 24
26-11-2023 | 05:20
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لبّى نقيب المحامين في بيروت فادي مصري دعوة نقابة محامي باريس لحضور حفل افتتاح السنة القضائية السنوي والنشاطات العلمية المرافقة التي عقدت في العاصمة الفرنسية، بحضور وزير العدل الفرنسي ايريك دوبون موريتي. 
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وبعد مرافعة طليع دورة متدرجي باريس وكلمة نقيبة محامي باريس جولي كوتورييه، دُعي النقيب مصري الى منصة الحفل حيث قدّم جائزة باسم نقابة محامي بيروت الى طليع دورة المتدرجين لويس جاي وهنأه باسم النقابة وأهداه درعاً تذكارياً من خشب الارز وكتاباً عنوانه "بعثة  اليسوعيين الى غزي" التي كانت في أساس انشاء أول كلية حقوق في لبنان والمنطقة.

كما اجرى المصر ي عدة لقاءات عمل مع نقيبة محامي باريس جولي كوتورييه والنقيب المنتخب بيار هوفمان وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامي باريس والنقابات الفرنسية التي ترتبط بمعاهدات تعاون مع نقابة بيروت، كما اجتمع  بنقباء اوروبيين وعرب وجرى الاتفاق على تفعيل التعاون مع نقابة بيروت لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

 كذلك لبى النقيب مصري دعوة رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا جيرار كافودان (CNB) الى لقاء عمل في مركز المجلس الرئيسي. وقد جرى وضع خطة عمل لتفعيل التعاون بين المجلس ونقابة بيروت خلال ولاية النقيب مصري.
 
 
 
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