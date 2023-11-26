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لبنان

بوحبيب بعد لقائه نظيره القبرصي: توافقنا على اهمية حل الدولتين وتبادلنا الافكار حول كيفية ايجاد حل لازمة النزوح

Lebanon 24
26-11-2023 | 06:53
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد لقائه  في برشلونة نظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس: "توافقنا على اهمية حل الدولتين لانهاء الصراع في فلسطين وعلى مركزية القضية الفلسطينية للاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، كما تبادلنا الافكار بكيفية ايجاد حل مستدام لازمة النزوح التي نعاني منها  سويا، وضرورة العمل على مقاربة جديدة لهذا التحدي، لا سيما بعد تزايد الرغبة لدى النازحين الجدد بالوصول الى اوروبا بأي ثمن والاستقرار فيها".
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