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لبنان
بالجرم المشهود.. القاء القبض على مواطن أثناء قيامه بمحاولة سرقة
Lebanon 24
26-11-2023
|
07:07
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات بالجرم المشهود المدعو "م.ر" بالقرب من دوار ابو علي في طربلس اثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة.
احيل الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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