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لبنان

بالجرم المشهود.. القاء القبض على مواطن أثناء قيامه بمحاولة سرقة

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:07
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات بالجرم المشهود المدعو "م.ر" بالقرب من دوار ابو علي في طربلس اثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة.

احيل الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
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سرقة

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