بالجرم المشهود.. القاء القبض على مواطن أثناء قيامه بمحاولة سرقة

اوقفت دورية من شعبة المعلومات بالجرم المشهود المدعو "م.ر" بالقرب من دوار ابو علي في طربلس اثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة.



احيل الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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