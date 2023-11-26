اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات

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- قطع السير من أوتوستراد الأسد باتجاه النفق وتحويله باتجاه الأوزاعي.



- تحويل السير من المطار باتجاه نفق الكوكودي.



- قطع السير من طريق المطار القديم باتجاه الأنفاق.



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقــات العامة، في بيان، أنه "استكمالا لأعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكودي"/ المسلك الغربي من قبل إحدى الشركات المتعهدة، وعطفا على كتاب محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور السير المؤدي الى النفقين على المسلك الغربي اعتبارا من الساعة 20,00 ولغاية الساعة 06،00 من صباح اليوم التالي، بدءا من يوم غد الإثنين 27-11-2023 لغاية تاريخ 02-12-2023، وتحويله إلى الطرقات المجاورة على الشكل التالي:- قطع السير من أوتوستراد الأسد باتجاه النفق وتحويله باتجاه الأوزاعي.- تحويل السير من المطار باتجاه نفق الكوكودي.- قطع السير من طريق المطار القديم باتجاه الأنفاق.

ومنعا لحصول ازدحام، طلبت من السائقين المتوجهين من بيروت باتجاه خلدة سلوك الطريق الممتد من عين المريسة، المنارة، الرملة البيضاء، الجناح، الاوزاعي، خلدة.





كذلك، في بيانها، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام.