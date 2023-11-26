بلدة مشغرة وقناة الميادين أحييا ذكرى أسبوع الإعلامية الشهيدة فرح عمر

أحيت بلدة مشغرة وقناة "الميادين" ذكرى أسبوع الشهيدة الإعلامية فرح هشام عمر، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، حضره ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية وفاعليات وحشد من الأهالي.



وألقى كلمة "الميادين" المذيع ومقدم البرامج عبد الرحمن عز الدين مستعرضاً بعضا من مآثرها المهنية والشخصية، وقال: "مستمرون إن شاء الله على الدرب الذي خطته فرح بدمها ولن نسكت عن قضيتها، فهذا الإحتلال الإسرائيلي، أكثر ما كان يزعجه في هذه المعركة، هو مشهد السابع من تشرين الأول عام 2023" وهزيمته المعنوية وخسارته لمعركة الصورة والخبر".

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