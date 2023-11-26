Advertisement

لبنان

بلدة مشغرة وقناة الميادين أحييا ذكرى أسبوع الإعلامية الشهيدة فرح عمر

Lebanon 24
26-11-2023 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1134614-638366215017492510.jpg
Doc-P-1134614-638366215017492510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيت بلدة مشغرة وقناة "الميادين" ذكرى أسبوع الشهيدة الإعلامية فرح هشام عمر، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، حضره ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية وفاعليات وحشد من الأهالي.

وألقى كلمة "الميادين" المذيع ومقدم البرامج عبد الرحمن عز الدين مستعرضاً بعضا من مآثرها المهنية والشخصية، وقال: "مستمرون إن شاء الله على الدرب الذي خطته فرح بدمها ولن نسكت عن قضيتها، فهذا الإحتلال الإسرائيلي، أكثر ما كان يزعجه في هذه المعركة، هو مشهد  السابع من تشرين الأول عام 2023" وهزيمته المعنوية وخسارته لمعركة الصورة والخبر".
Advertisement

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2023-11-26
15:30 | 2023-11-26
15:04 | 2023-11-26
14:45 | 2023-11-26
14:28 | 2023-11-26
11:52 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24