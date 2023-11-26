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لبنان

ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها

Lebanon 24
26-11-2023 | 11:52
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "إن  قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل تبقى كما هي لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن اليها ".
وفي حديث الى محطة "TRT" التركية قال: "في هذه النفسية الاجرامية الموجودة لدى العدو الاسرائيلي بِقتل الاطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تعطى ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية".
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اضاف: "لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام، لكن في نفس الوقت لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية".
وردا على سؤال قال: "نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا  نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية".
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