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لبنان

خرق جديد للهدنة.. هذا ما جرى مساء اليوم جنوب لبنان

Lebanon 24
26-11-2023 | 14:28
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خرق الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الهدنة جنوب لبنان وأطلق ٣ قذائف على اطراف جبل بلاط، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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