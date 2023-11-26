بوحبيب وكارافينيو: لإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية

Advertisement

أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه توافق مع نظيره البرتغالي جُواو كارفينيو خلال لقائهما هذا المساء على عدة مسائل أهمها أنه "لا يوجد حل عسكري في غزة، والوقت مناسب لدفع الديناميكية الدولية بإتجاه العمل الدبلوماسي لايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية".كما وأكد في تصريحه أن "الهدنة الانسانية يجب ان تستمر وتتمدد، والدور القطري مهم ومطلوب"، وقال: "وعلينا إطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح ومقاربة الوضع الانساني والاقتصادي في سوريا".