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لبنان

أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
26-11-2023 | 15:04
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أدى اشتداد العاصفة في مدينة طرابلس وسرعة الرياح الى تطاير الواح الطاقه الشمسية في مدينة الميناء ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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