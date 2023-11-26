أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس

أدى اشتداد العاصفة في مدينة طرابلس وسرعة الرياح الى تطاير الواح الطاقه الشمسية في مدينة الميناء ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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